Alltagsgeschichte
Folge vom 17.07.2022: Alltagsgeschichte: Menschen im Hotel
45 Min.Folge vom 17.07.2022
In dieser Folge der "Alltagsgeschichte" erzählt Elizabeth T. Spira von Menschen, die lieber im Hotel als in einer Wohnung leben. Wie zum Beispiel ein 82-jähriger Geschäftsmann, der sich nach dem Tod seiner Frau von all seinem Besitz getrennt hat und seit mehr als zwei Jahren in einem Hotel in Oberösterreich lebt. Ein Monteur aus der Schweiz arbeitet seit einem halben Jahr in Wien. Um dem schweren Los der Einsamkeit zu entrinnen, hat er bereits einige Damenbekanntschaften in der Nähe seines Hotels gemacht. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak
