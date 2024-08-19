Alltagsgeschichte: Die DonauinsulanerJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 19.08.2024: Alltagsgeschichte: Die Donauinsulaner
Elizabeth T. Spira war neben ihrer Rolle als erfolgreichste "Verkupplerin der Nation", Verhaltensforscherin, Expeditionsleiterin, angewandte Soziologin mit Schmäh und kritischem Blick. Nichts Menschliches war ihr fremd. Für die so genannten "kleinen Leute" hegte sie eine unbändige Neugier und hatte sie ein großes Herz. Ihre "Alltagsgeschichten" zeichneten ein nicht immer schmeichelhaftes, aber völlig unverstelltes, scharfsinniges Sittenbild der Republik. Die Ausgabe "Die Donauinsulaner" trägt das Prädikat "Kult", ist die Folge aller Folgen. Mit Kameramann Peter Kasperak porträtierte Spira u.a. den damals 38-jährigen Tellerwäscher Gerhard, den man täglich auf der Donauinsel beim Training treffen konnte und der von einer Karriere als Tänzer träumte. Oder den 17-jährigen Zheng Jian, der Europas bester Skater werden wollte. BIldquelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak