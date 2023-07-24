Alltagsgeschichte: Im WaschsalonJetzt kostenlos streamen
Folge vom 24.07.2023: Alltagsgeschichte: Im Waschsalon
ORF III würdigt die vor vier Jahren verstorbene Elizabeth T. Spira und zeigt Highlights aus ihrem Schaffen. Spiras Interesse galt immer dem unverstellten Blick auf das Alltägliche und Menschliche. Den Alltag in den Blick zu nehmen bedeutet auch sich mit der Langeweile und dem Warten auseinanderzusetzen. Diese Ausgabe führt die Filmemacherin konsequenterweise in die Wiener Waschsalons. - Orte, die heute kaum noch aufgesucht werden, aber damals in den 1990er Jahren hoch frequentiert waren. Vor allem von älteren Menschen, die sich, angesichts ihrer verbleibenden Lebenszeit, keine eigene Waschmaschine mehr anschaffen wollten oder sich ein solches Gerät schlicht nicht leisten konnten. Was passiert, wenn nichts passiert? - Während zwei ältere Frauen ihre Bettwäsche zusammenlegen, vertreibt sich ein anderer Gast die Zeit mit Trommeln. Eine Gruppe junger Frauen wartet lieber draußen und häkelt an einer Tischdecke, während sich drinnen ein Paar streitet. Und so mancher Gast überrascht mit exzentrischer Unterwäsche.