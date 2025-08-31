Alltagsgeschichte: Liebling - ich bin im PraterJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 31.08.2025: Alltagsgeschichte: Liebling - ich bin im Prater
45 Min.Folge vom 31.08.2025
In dieser Folge der "Alltagsgeschichten" filmte Elizabeth T. Spira im Wiener Prater die Schönen der Nacht, die Strizzis und schlimmen Kids, ruhesuchende Pensionisten, Pferdenarren, Wettkönige und die anderen so genannten Pratermenschen. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak
