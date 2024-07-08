Alltagsgeschichte: Markthalle Wien-MitteJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 08.07.2024: Alltagsgeschichte: Markthalle Wien-Mitte
In dieser Ausgabe der "Alltagsgeschichten" begibt sich die Filmemacherin Elzabeth T. Spira gemeinsam mit ihrem Kameramann Peter Kasperak in die Markthalle Wien Mitte. Bis zu ihrer endgültigen Schließung im Jahr 2008 war die Halle nach dem Motto "Außen pfui, innen hui" eine Institution der Landstraßer Anrainer. Das Marktbeisl - ein bereits am frühen Morgen beliebter Treffpunkt für Langaufbleiber und Pensionisten, wo bei einem Pfiff über den aktuellen Bierpreis diskutiert wird. Auch beim Fleischhauer Herrn Günther ist am Vormittag Hochbetrieb. Für seine Leid getragenen Kunden hat Herr Günther nicht nur aufmunternde Worte, sondern auch immer einen Schnaps bereit. Beim Gemüsestand schwärmt eine alte Herrschaftsköchin von jener Zeit, als sie noch für Grafen kochte. Im Marktcafé wartet eine Witwe auf einen jungen Herrn. Und während sich ein polternder Gast im Marktbüffet von Menschen aus dem Osten bedroht fühlt, spielt ein Roma ein paar Schritte weiter auf seiner Ziehharmonika eine leise Melodie. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak