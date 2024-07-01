Alltagsgeschichte: Im KaffeehausJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 01.07.2024: Alltagsgeschichte: Im Kaffeehaus
45 Min.Folge vom 01.07.2024
Einem alten Sprichwort nach, ist das Kaffehaus jener Ort, in dem Zeit und Raum konsumiert werden, aber nur der Kaffee auf der Rechnung steht. In dieser "Alltagsgeschichte" ergründen die Filmemacherin Elizabeth T. Spira und der Kameramann Peter Kasperak die Wiener Kaffeehauskultur. Ihre Erkundsungtour reicht von traditionsreichen Innenstadt-Cafés mit Thonet-Stühlen und Marmortischchen bis hin zu den Tschocherln der Vorstadt.
