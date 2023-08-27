Alltagsgeschichte: Die Desperados vom 10. Hieb - Wien-FavoritenJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 27.08.2023: Alltagsgeschichte: Die Desperados vom 10. Hieb - Wien-Favoriten
47 Min.Folge vom 27.08.2023
Im zehnten Wiener Gemeindebezirk, Favoriten, im Volksmund „10. Hieb“ genannt, wohnt eine bunte Mischung von Menschen: Im Beserlpark trifft man Frau Gertrude, eine Rentnerin, die dort Pullover, Plüschtiere und Liebesromane zu Sonderpreisen verkauft. Im „Café Elegance“ auf der Quellenstraße feiern eine 70-Jährige und ein 46-jähriger Rapid-Fan Hochzeit. Hannelore, Hausmeisterin im Gemeindebau in der Neilreichgasse, träumt beim Kehren des Hofs von einer Gesangskarriere.
