Alltagsgeschichte: Die Desperados vom 10. Hieb - Wien-Favoriten

ORF2Folge vom 27.08.2023
47 Min.Folge vom 27.08.2023

Im zehnten Wiener Gemeindebezirk, Favoriten, im Volksmund „10. Hieb“ genannt, wohnt eine bunte Mischung von Menschen: Im Beserlpark trifft man Frau Gertrude, eine Rentnerin, die dort Pullover, Plüschtiere und Liebesromane zu Sonderpreisen verkauft. Im „Café Elegance“ auf der Quellenstraße feiern eine 70-Jährige und ein 46-jähriger Rapid-Fan Hochzeit. Hannelore, Hausmeisterin im Gemeindebau in der Neilreichgasse, träumt beim Kehren des Hofs von einer Gesangskarriere.

