Folge vom 17.06.2024: Alltagsgeschichte: Im Versatzamt
ORF III würdigt die Filmemacherin Elizaneth T. Spira mit einer Retrosepktive und zeigt Highlights ihres Schaffens. In dieser Folge der "Alltagsgeschichten" begibt sich Spira gemeinsam mit ihrem Kameramann Peter Kasperak ins Versatzamt, wo Menschen in finanzieller Not und oft mit Scham behaftet ihre Habseligkeiten verkaufen. Eine von ihnen ist Frau Manuela, arbeitslose Friseurin und Mutter zweier Kinder, die ihren DVD-Player ins Pfandhaus bringt, weil sie die Fernwärme nicht mehr bezahlen kann. Herr Richard muss seine Goldkette versetzen, damit er seine Spielschulden begleichen kann. Und Herr Theodor kann seinen Pfand nicht auslösen und muss ihn deshalb verlängern. Eine Reportage über die Sorgen, Wünsche und Bedürfnisse jener Menschen, für die das "Pfandl" der letzte Ausweg ist.