Alltagsgeschichte: Am Würstelstand
Alltagsgeschichte
Folge vom 09.03.2024: Alltagsgeschichte: Am Würstelstand
49 Min. Folge vom 09.03.2024
Elizabeth T. Spira porträtiert Stammkunden am „Würstelstand“ und war mit Kameramann Peter Kasperak dafür in Wien und Linz unterwegs. Selbst spät nachts, wenn andere Lokale bereits geschlossen haben, kann man hier die traditionelle „Scharfe“, „Burenheidl“ oder „eine „Haße“ genießen. Es sind vor allem die Nachtschwärmer, einsame Menschen und jene, die kein Zuhause mehr haben, die man hier trifft. Bei Bier und Jägermeister erzählen sie von ihrem Leben. Für Günther, einem 55-jährigen Obdachlosen, ist der Würstelstand in Linz längst zur Heimat geworden.
Altersfreigabe: 0
0