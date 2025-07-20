Alltagsgeschichte: Rast an der AutobahnJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 20.07.2025: Alltagsgeschichte: Rast an der Autobahn
Folge vom 20.07.2025
Für diese Folge der 'Alltagsgeschichte' drehte Elizabeth T. Spira entlang der Autobahn - auf Parkplätzen, Raststätten und an Tankstellen. In den Sommermonaten Juli und August ist auf den Autobahnen Österreichs ganz Europa unterwegs. Dies ist auch ein Grund, warum manch Einheimischer Autobahn-Raststätten besucht. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak
