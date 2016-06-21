Alltagsgeschichte: Geschichten vom Leben an der TankstelleJetzt kostenlos streamen
Folge vom 21.06.2016: Alltagsgeschichte: Geschichten vom Leben an der Tankstelle
Die Tankstelle hat in den letzten Jahren eine erstaunliche Karriere gemacht. Die einfache Benzin-Quelle wurde mit Restaurant-Ketten zum Dorf-Gasthaus für die umliegende Bevölkerung, später zum Wochenend-Supermarkt für Reisende und Menschen, die nie ihren Lebensradius verlassen. Inzwischen finden Heranwachsende hier auch einen Ersatz für nicht mehr existente Jugend-Treffs oder Brummifahrer ihren verdienten Schlaf. Begegnungen und Trennungen, traurige und skurrile "Geschichten vom Leben", erzählt von Werner Boote. Ausgehend von einer Tankstelle in Gmünd erforscht der Regisseur sternförmig Lebensbereiche der Provinz: einen Jäger auf der Pirsch, Oldtimer-Fans im Schutz des Dorf-Pfarrers, einen Liebhaber hübscher Pflastersteine oder ein heimliches Liebespaar. Sie alle besuchen regelmäßig "ihre" Tankstelle. Bildquelle: ORF/Felix Breisach Medienwerkstatt/