Alltagsgeschichte: Einstens - Auf SommerfrischeJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 02.08.2020: Alltagsgeschichte: Einstens - Auf Sommerfrische
In dieser Folge der "Alltagsgeschichten" erzählt Elizabeth T.Spira von der Zeit, als man noch auf Sommerfrische fuhr. Die Sommerfrische begann bereits in der unmittelbaren Umgebung von Wien - in Rekawinkel und Rodaun. Semmering und Rax zählten zu den gehobenen Sommeraufententhalten; und ein Sommer im Salzkammergut war "noblesse oblige". Seinerzeit fuhr man - wenn man es sich leisten konnte - nicht in den Urlaub, sondern auf Sommerfrische. Das Quartier in der Stadt wurde eine Zeit lang auf das Land verlegt. Zeitzeugen erzählen von ihren persönlichen Erholungsaufenthalten in der Sommerfrische in den Jahren 1910 - 1938. Zu Wort kommen ehemalige Baroninnen, Fabrikantentöchter, aber auch Kindermädchen und Dienstboten. Schauplätze sind die beliebten Urlaubsorte von anno dazumal, wie Payerbach, Rekawinkel, am Semmering oder im Salzkammergut. Bildquelle: ORF/ORF/Peter Kurz