Alltagsgeschichte
Folge vom 13.08.2020: Alltagsgeschichte: Im Park
40 Min.Folge vom 13.08.2020
In dieser Folge der "Alltagsgeschichte" geht Elizabeth T. Spira der Frage nach, was Wiener in ihrem Park suchen: Beschaulichkeit und Einsamkeit die einen, geselliges Zusammensein die anderen; für manche ist der Park Salon, für andere Zimmer-Kuchl-Kabinett, und für einige Schlafzimmer; für die einen ein Ort des Sehens, für manche ein Ort des Gesehenwerdens. Bildquelle: ORF
