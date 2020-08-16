Alltagsgeschichte: Holiday am CampingplatzJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 16.08.2020: Alltagsgeschichte: Holiday am Campingplatz
40 Min.Folge vom 16.08.2020
Ausgerüstet mit Fernsehapparat, Eiskasten, Schwarzwälder Kuckucksuhr und Plüschteppich meint Herr Friedrich aus Stuttgart: "Ich möchte mich im Urlaub fühlen wie zuhause". Er fährt mit seiner Familie und seinem Wohnwagen jedes Jahr nach Kärnten, "denn das ist nicht Ausland". Diese und ähnliche Motive für einen Campingurlaub hat Elizabeth T. Spira 1990 zusammengetragen, als sie selbst mit einem ausgeborgten Wohnmobil durch Österreich, Jugoslawien und Ungarn fuhr, um Sitten und Gebräuche der Camper aus nächster Nähe zu ergründen – und das mit dem ironischen Blick einer notorischen Nicht-Camperin. Bildquelle: ORF
