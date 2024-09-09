Alltagsgeschichte: Schauplatz KaisermühlenJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 09.09.2024: Alltagsgeschichte: Schauplatz Kaisermühlen
45 Min.Folge vom 09.09.2024
Für diese Folge ihrer Serie "Alltagsgeschichten" drehte Elizabeth T. Spira 2004 Alltagsszenen in Kaisermühlen - dem Viertel zwischen der Donauinsel und der alten Donau. Die beliebte ORF-Serie "Kaisermühlen-Blues" hat diesen Wiener Stadtteil österreichweit bekannt gemacht. Elizabeth T. Spira begab sich auf die Spuren der echten Kaisermühlner. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak
