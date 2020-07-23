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Alltagsgeschichte

Alltagsgeschichte: Die verflixten Nachbarn

ORF2Folge vom 23.07.2020
Alltagsgeschichte: Die verflixten Nachbarn

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Alltagsgeschichte

Folge vom 23.07.2020: Alltagsgeschichte: Die verflixten Nachbarn

44 Min.Folge vom 23.07.2020

Entlang der mährisch-österreichischen Grenze sprach Elizabeth T. Spira 1992 mit Menschen hüben und drüben. Hat sich das Leben in den Dörfern seit der Grenzöffnung verändert? Was verbindet, was trennt? Was halten die Mähren von den Österreichern, was halten die Österreicher von den Mähren? Die Reportage zeigt, wie sehr noch Ressentiments aus den Jahren 1938 bis 1946 in den Köpfen der Menschen verankert sind. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak

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