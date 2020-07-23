Alltagsgeschichte: Die verflixten NachbarnJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 23.07.2020: Alltagsgeschichte: Die verflixten Nachbarn
44 Min.Folge vom 23.07.2020
Entlang der mährisch-österreichischen Grenze sprach Elizabeth T. Spira 1992 mit Menschen hüben und drüben. Hat sich das Leben in den Dörfern seit der Grenzöffnung verändert? Was verbindet, was trennt? Was halten die Mähren von den Österreichern, was halten die Österreicher von den Mähren? Die Reportage zeigt, wie sehr noch Ressentiments aus den Jahren 1938 bis 1946 in den Köpfen der Menschen verankert sind. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Biografie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2