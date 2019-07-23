Alltagsgeschichte: Das Leben hinter KlostermauernJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 23.07.2019: Alltagsgeschichte: Das Leben hinter Klostermauern
44 Min.Folge vom 23.07.2019
Für ihre Folge der Serie "Alltagsgeschichte" lebte Elizabeth T. Spira mit ihrem Filmteam im Frauenkloster in Vöcklabruck. Das Kloster gehört den armen Schulschwestern vom Dritten Orden des Heiligen Franziskus; es ist 1850 von Sebastian Schwarz gegründet worden. Zum ersten Mal durfte ein ORF-Team das Leben in einem Frauenkloster filmen und sogar die Klausur betreten. Wie sieht der Alltag von Klosterschwestern wirklich aus? Was bedeutet es, in Armut, Keuschheit und Gehorsam zu leben? Und welches Gelübde ist am schwersten einzuhalten? Warum gehen auch heute noch junge Frauen ins Kloster? Und was entdecken sie dort, das außerhalb der Klostermauern nicht zu finden ist? Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak
