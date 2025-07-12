Alltagsgeschichte: Das kleine Glück im SchrebergartenJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 12.07.2025: Alltagsgeschichte: Das kleine Glück im Schrebergarten
44 Min.Folge vom 12.07.2025
In dieser Ausgabe von "Alltagsgeschichten" begibt sich Elizabeth T. Spira in die Schrebergärten Wiens. Für viele erfüllt sich dort der Traum von Eigenheim und Grundstück. Doch ein Schrebergarten in Wien, das bedeutet nicht nur Erholung, sondern auch Statuten, Vorschriften und Verordnungen. Und außerdem: Nicht jeder Nachbar ist einem immer gewogen.
