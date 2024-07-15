Alltagsgeschichte: Im WaschsalonJetzt kostenlos streamen
Folge vom 15.07.2024: Alltagsgeschichte: Im Waschsalon
49 Min.
In dieser Folge der "Alltagsgeschichte" porträtiert Elizabeth T. Spira gemeinsam mit Kameramann Peter Kasperak die Kunden in den Waschsalons in Wien. Es gibt sie noch - die Münzwäscherei. Sie wird frequentiert von Pensionisten, Studenten, Singles und Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern. Foto: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak
