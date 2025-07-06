Alltagsgeschichte
Folge vom 06.07.2025: Alltagsgeschichte: Im Bad
Badende, Saunabesucher und Menschen im Tröpferlbad sind nur einige der Protagonisten von Elizabeth T. Spiras Film „Im Bad“, den die Regisseurin 1998 in verschiedenen Wiener Bädern drehte. Herr Dr. Alfred, Pensionist, war „immer ein guter Denker und schlechter Sportler“. Nun versucht er mit 72 Jahren seine Angst vor dem Sprung ins Wasser zu überwinden und trainiert am Sprungbrett im Hallenbad in Floridsdorf. Frau Anna besucht das Tröpferlbad, obwohl sie ein eigenes Badezimmer besitzt. Denn ihr Mann hat ihr das Kochen und Baden im eigenen Heim verboten. Der Grund: die Stromrechnung. Ein Mal in der Woche kommt Frau Helga zur Wassergymnastik für Pensionisten in das Hallenbad Donaustadt. Ihre liebsten Menschen, Mutter und Mann, sind längst gestorben. Nun unterhält sie sich jeden Abend mit ihnen „durch das offene Fenster“. Sie ist überzeugt, sie einmal wieder zu treffen. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak