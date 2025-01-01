Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 10

SAT.1Staffel 3Folge 10
Episode 10

Anna und die Liebe

Folge 10: Episode 10

24 Min.Ab 12

Anna und Jonas werden in ein Krankenhaus gebracht. Jonas erwacht bald, doch Anna fällt ins Koma. Jonas sitzt die ganze Zeit an ihrem Bett - vergebens: Annas Herzschlag setzt aus ... Mia ist in Sorge um Anna ... Alexander spendet Trost - so gut er es in seiner eigenen Angst und Sorge kann. Mia tut der Beistand gut. Bis sie Alexander und Annett in vermeintlich trauter Zweisamkeit sieht - und ihre Eifersucht vor Annett nicht verbergen kann ...

