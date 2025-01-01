Anna und die Liebe
Folge 13: Episode 13
24 Min.Ab 12
Annett und David ist es mit fragwürdigen Methoden gelungen, den Zuschlag für die PRETIKO-Kampagne zu erpressen. Annett fordert daraufhin von ihrem Vater ein, sie für diesen Coup zu belohnen. Sie hat Jonas Posten als Geschäftsführer im Auge. Nach reichlichem Zögern trifft Richard schließlich eine folgenschwere Entscheidung ...
