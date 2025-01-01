Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 12

SAT.1Staffel 3Folge 12
Episode 12

Episode 12Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 12: Episode 12

24 Min.Ab 12

Ein Magic Moment zwischen Mia und Alexander? Nicht für Mia, die seine Annäherung brüsk abwehrt. Als Anna versucht, zu intervenieren und Mia davon zu überzeugen, sich auf das Risiko der Nähe einzulassen, schafft sie es, Mia zu überzeugen. Sie freut sich schließlich auf ihr Date. Doch es kommt anders, als gedacht: Mia versetzt Alexander nicht nur - er erwischt sie kurz darauf mit seinem Laptop ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen