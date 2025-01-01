Anna und die Liebe
Folge 12: Episode 12
24 Min.Ab 12
Ein Magic Moment zwischen Mia und Alexander? Nicht für Mia, die seine Annäherung brüsk abwehrt. Als Anna versucht, zu intervenieren und Mia davon zu überzeugen, sich auf das Risiko der Nähe einzulassen, schafft sie es, Mia zu überzeugen. Sie freut sich schließlich auf ihr Date. Doch es kommt anders, als gedacht: Mia versetzt Alexander nicht nur - er erwischt sie kurz darauf mit seinem Laptop ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen