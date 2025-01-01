Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 6

SAT.1Staffel 3Folge 6
Episode 6

Anna und die Liebe

Folge 6: Episode 6

24 Min.Ab 12

Gerrit hat zunehmend Probleme mit seiner Gesundheit und leidet unter Fieberschüben. Deshalb will er so schnell wie möglich die Lösegeldübergabe über die Bühne bringen. Anna schafft es, Gerrit das Handy in die Tasche zu schmuggeln und hofft, dass der Anruf ihnen hilft, endlich aus Gerrits Gewalt zu kommen.

SAT.1
