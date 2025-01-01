Anna und die Liebe
Folge 14: Episode 14
24 Min.Ab 12
Alexander bemerkt zu spät, dass er Mia Unrecht getan hat ... Wie soll er das wieder gut machen? Doch Mia kommt ihm mit ihrer impulsiven Art zuvor. Nachdem Annett, alarmiert von Alexanders Gefühlen, Mia vormacht, er habe ihr seine Liebe gestanden, reicht es Mia: Sie knallt ihm die Kündigung auf den Tisch. Doch Alexander lässt sich davon nicht beirren und macht Nägel mit Köpfen ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
