Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 3

SAT.1Staffel 3Folge 3
Episode 3

Episode 3Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 3: Episode 3

24 Min.Ab 12

Die Hoffnung, dass Anna noch am Leben ist, beflügelt Jonas, so dass es ihm gelingt, in einer Auseinandersetzung Gerrit derart zu provozieren, dass er sich schließlich befreien kann. Er findet Anna und es sieht alles danach aus, dass ihnen die Flucht gelingt. Doch im letzten Moment schafft es Gerrit, ihr Vorhaben aus einem Hinterhalt zu untergraben ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen