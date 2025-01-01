Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 3Folge 20
24 Min.Ab 12

Die Goldelse brennt lichterloh! Alexander birgt die schwer verletzte Katja aus dem Keller und bricht dort kurz darauf selbst zusammen. Annett hat nichts anderes zu tun, als Mia den Zutritt zur Flammenhölle zu Alexanders Rettung zu verweigern. Mia lässt sich jedoch nicht abbringen und setzt sich beherzt gegen Annett durch. Kann sie Alexander noch rechtzeitig finden?

SAT.1
