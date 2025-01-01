Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 16

SAT.1 Staffel 3 Folge 16
Episode 16

Anna und die Liebe

Folge 16: Episode 16

24 Min. Ab 12

Alexander bleibt alleine zurück - ohne Mia. Nachdem sie ihm verkündet hat, dass sie einfach nicht zusammenpassen, bleibt Alexander hilf- und ratlos zurück. Anna versucht zwischen beiden zu vermitteln, doch gelingt es ihr weder, Alexander zu trösten, noch an Mia heranzukommen. Mia weigert sich sogar, den Brief von Alexander zu lesen, den er ihr auf die Rückseite eines Fotos geschrieben hat ...

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen