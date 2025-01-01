Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 7

SAT.1Staffel 3Folge 7
Episode 7

Episode 7Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 7: Episode 7

24 Min.Ab 12

Natascha bemerkt, dass der besorgte Richard ihr folgt. Sie kann ihn abschütteln und erscheint zur Geldübergabe, die Gerrit an seinem eigenen Grab inszeniert, um Natascha zu demütigen. Doch als Natascha ihrem totgeglaubten Sohn gegenüber steht, überwältigen beide die Emotionen. Es kommt zu einem letzten, versöhnlichen Moment, bevor Gerrit von der Blutvergiftung geschwächt zusammenbricht ...

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen