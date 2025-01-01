Anna und die Liebe
Folge 15: Episode 15
24 Min.Ab 12
Alexander und Mia verbringen einen wunderschönen Abend auf Alexanders Dachterrasse mit einem schönen romantischen Essen. Mia könnte so glücklich sein, wäre da nicht noch diese eine Sache, die sie Alexander dringend erklären muss, bevor sie sich ganz ihrem Glück hingeben kann. Doch gerade als sie sich zu ihrem Geständnis durchgerungen hat, steht das kurze Glück schon wieder vor dem Aus ...
