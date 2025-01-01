Anna und die Liebe
Folge 106: Episode 106
22 Min.Ab 12
Mia hat sich - in der Annahme, dass sie am Telefon mit Toni spricht - im Radio als Analphabetin geoutet und vor aller Ohren der Lächerlichkeit preisgegeben. Obwohl Alexander sich vor sie stellt und Paloma und Lars sie trösten, beschließt Mia, ihre Suche nach Toni aufzugeben. Sie will ein für allemal mit der Vergangenheit abschließen, doch dann kommt ihr genau die in die Quere ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen