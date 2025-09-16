Anna und die Liebe
Folge 113: Episode 113
24 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12
Bevor Maik aus dieser Welt scheidet, hat er noch einen großen Wunsch: Er will Paloma ein Vermögen hinterlassen, das ihr ein sorgloses Dasein ermöglicht. Als Dörte und Lars ihn in ihren Plan einweihen, ein Pokerspiel zu manipulieren, willigt er erfreut ein. Gemeinsam machen sie sich an die Durchführung des Plans. Doch es kommt anders als erwartet ...
