Anna und die Liebe

Episode 117

SAT.1Staffel 3Folge 117
Folge 117: Episode 117

23 Min.Ab 12

Brigitte, die von Susanne aus der Wohnung geworfen wurde, sucht verzweifelt nach einem Platz für die Nacht. Doch keiner ihrer Bekannten ist willens oder in der Lage, sie aufzunehmen. Ohne Geld und ohne Hoffnung muss sie schließlich erkennen, dass sie da gelandet ist, wo sie eigentliche nie hinwollte: ganz unten ...

SAT.1
