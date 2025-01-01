Anna und die Liebe
Folge 117: Episode 117
23 Min.Ab 12
Brigitte, die von Susanne aus der Wohnung geworfen wurde, sucht verzweifelt nach einem Platz für die Nacht. Doch keiner ihrer Bekannten ist willens oder in der Lage, sie aufzunehmen. Ohne Geld und ohne Hoffnung muss sie schließlich erkennen, dass sie da gelandet ist, wo sie eigentliche nie hinwollte: ganz unten ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
