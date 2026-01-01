Anna und die Liebe
Folge 127: Episode 127
24 Min.Ab 12
Susanne, Brigitte und Steffi beginnen ihren Plan, Jan-Maria Kron eine Lektion zu erteilen, in die Tat umzusetzen. Scheinbar zufällig stößt Steffi zu einem Treffen zwischen Susanne und dem Heiratsschwindler. Die beiden Frauen umgarnen Jan-Maria, doch plötzlich scheint Steffi Skrupel zu bekommen ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
