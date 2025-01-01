Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 139

SAT.1 Staffel 3 Folge 139
Folge 139: Episode 139

23 Min. Ab 12

Nachdem Mia und Alexander einander nicht mehr ausweichen konnten und gemeinsam eine romantische Nacht miteinander verbringen, beschließen sie am nächsten Tag, alle Fragen der Zukunft für einen Tag lang auszusperren und so zu tun, als wäre dieser Tag ihr letzter. Doch wieder in Berlin zurück, scheint es für beide praktisch unmöglich, wieder in den Alltag zurückzukehren ...

