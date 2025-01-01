Anna und die Liebe
Folge 139: Episode 139
23 Min.Ab 12
Nachdem Mia und Alexander einander nicht mehr ausweichen konnten und gemeinsam eine romantische Nacht miteinander verbringen, beschließen sie am nächsten Tag, alle Fragen der Zukunft für einen Tag lang auszusperren und so zu tun, als wäre dieser Tag ihr letzter. Doch wieder in Berlin zurück, scheint es für beide praktisch unmöglich, wieder in den Alltag zurückzukehren ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen