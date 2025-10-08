Anna und die Liebe
Folge 146: Episode 146
23 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Mia wird einmal mehr von Enrique überrascht. Nachdem sie ihm auf seine Nachfrage hin reinen Wein über Toni und dessen Lügen eingeschenkt hat, zeigt Enrique wahre Größe! Unterdessen zeigt sich selbst Annett Mia gegenüber ausgesprochen offen, herzlich und vertrauensselig, so dass Mia von ihrem schlechten Gewissen geradezu gepeinigt wird. Doch dann macht sie eine kolossale Entdeckung ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen