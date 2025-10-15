Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 156

SAT.1Staffel 3Folge 156vom 15.10.2025
Episode 156

Episode 156Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 156: Episode 156

24 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Jojo und Lily ist klar, dass sie nicht mehr lange unentdeckt auf dem Hausboot bleiben können. Aber wie fliehen, wenn Jojo keinen Pass hat? Mia hat die Idee, sich Maiks Pass "auszuleihen". Maik ist damit einverstanden und trifft mit Mia und Paloma Vorbereitungen. Alexander sorgt dafür, dass Mia unentdeckt zum Hausboot gelangt und sie dort zusammen Jojo in Maik verwandeln können ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen