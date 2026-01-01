Anna und die Liebe
Folge 158: Episode 158
23 Min.Ab 12
Das geplante Essen mit Julians Vater steht vor der Tür. Maik ist eifersüchtig und verhindert scheinbar, dass Paloma sich für diesen Anlass zu sehr herausputzt. Aber Paloma findet einen Weg, seine Eifersucht zu umgehen, gerät aber beim Essen mit dem strengen Vater schnell in Bedrängnis ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen