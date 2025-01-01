Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 159
Folge 159: Episode 159

23 Min.Ab 12

Annetts Bitte um Verzeihung überfordert Mia zutiefst. Kann sie Annett wirklich trauen? Jojo, Alexander und schließlich auch Paloma raten Mia, über ihren Schatten zu springen und einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen. Obwohl ihre inneren Zweifel bleiben, entschließt sie sich, einen Schritt auf die ehemalige Erzfeindin zuzumachen ...

SAT.1
