Anna und die Liebe
Folge 161: Episode 161
24 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Natascha und Maja bekommen heraus, wie David es geschafft hat, das Video zu löschen: Jessica hat Maja einen Elektromagneten in die Tasche geschmuggelt. Als Jessica das leugnet, wird Maja ihr gegenüber handgreiflich. Richard kündigt Maja daraufhin fristlos. Natascha will das nicht hinnehmen - beide erklären sich den Krieg um die Agentur ...
