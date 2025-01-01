Anna und die Liebe
Folge 167: Episode 167
24 Min.Ab 12
Als David entdeckt, dass seine Wohnung abgehört wird, hält er Kriegsrat mit Annett. Wer hat die Wanzen bei ihm installiert? Jemand, der in Nataschas Auftrag gehandelt hat? Oder etwa in Richards Namen? David und Annett wollen ganz sicher gehen und stellen der Feindin eine Falle ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
