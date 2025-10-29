Anna und die Liebe
Folge 176: Episode 176
24 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Paloma und Maik fühlen sich von Barbara überrollt. Erst hat sie Paloma geküsst, dann flirtet sie sehr offensiv mit Maik, den sie als ihr persönliches Spielzeug betrachtet. Maik und Paloma sind sich gewiss, dass Barbara ein Pulverfass ist, das jeden Augenblick explodieren kann. Und dann zieht Barbara auch noch ungefragt in die WG ein.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
