Anna und die Liebe
Folge 185: Episode 185
24 Min.Ab 12
Mia weiß nicht, was sie zu Enriques Antrag sagen soll. Sie ist vollkommen überfordert, auch wenn Enrique versucht, ihr jeglichen Druck bezüglich einer Entscheidung zu nehmen. Auch das Verdrängen des Antrags will Mia einfach nicht gelingen - sie muss sich entscheiden ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen