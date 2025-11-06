Anna und die Liebe
Folge 188: Episode 188
23 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Als Jessica dahinterkommt, dass Mia sie trickreich hereingelegt hat, bereut sie ihre Aussage gegen Annett und kriecht bei David reumütig zu Kreuze. Der verspricht ihr, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Dabei verzichtet er darauf, Annett über sein Vorhaben zu informieren und versucht stattdessen im Alleingang, das Schlimmste zu verhindern ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
