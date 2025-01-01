Anna und die Liebe
Folge 194: Episode 194
24 Min.Ab 12
Alexander kennt nun die wahren Ereignisse auf der Brücke: Annett ist eine kaltblütige Mörderin. Er hat der falschen Frau vertraut, hat die falsche Frau geliebt. Er wendet sich von Annett ab und beendet die Beziehung. Doch Annett kann und will die Beziehung nicht so einfach aufgeben ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
