Anna und die Liebe

Episode 205

SAT.1Staffel 3Folge 205vom 19.11.2025
Episode 205

Episode 205Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 205: Episode 205

24 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Als Lupang Motors versucht, die Agentur substanziell im Preis zu drücken, bläst Alexander schweren Herzens den 3D-Spot ab. Aufgrund ihres voreilig abgeschlossenen Vertrags mit dem 3D-Studio ist Mia nun mit Schuld daran, dass die Agentur vor dem finanziellen Ruin steht. Sie versucht händeringend, einen Ausweg zu finden und Entlassungen zu vermeiden. Aber selbst ihr Freundeskreis ist betroffen ...

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

