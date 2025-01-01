Anna und die Liebe
Folge 206: Episode 206
24 Min.Ab 12
David hat an Richards Sarg öffentlich gemacht, dass er nicht dessen Sohn ist, und den Anwesenden seine Liebe zu Annett gestanden. Annett reagiert mit Unverständnis und Wut auf diesen - in ihren Augen unnötigen - Eklat. Sie lässt David stehen und taucht ab. David sieht ein, dass er einen Fehler gemacht hat, und sucht verzweifelt nach Annett.
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
