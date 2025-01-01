Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 207

SAT.1Staffel 3Folge 207
Episode 207

Episode 207Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 207: Episode 207

24 Min.Ab 12

Mia kann ihre Überraschungsparty nicht wirklich genießen. Die anstehenden Entlassungen schlagen ihr aufs Gemüt. Als dann die Liste mit den zu entlassenden Mitarbeitern zufällig öffentlich wird, schlägt ihr in der Agentur Enttäuschung und gar Verachtung entgegen. Doch dann wächst aus der Verzweiflung plötzlich neue Kraft ...

