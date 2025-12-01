Anna und die Liebe
Folge 222: Episode 222
23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Roland Deckers Aussage lässt Mia keine Ruhe. Er behauptet, Enrique sei in New York an seiner mangelnden Teamfähigkeit gescheitert und gekündigt worden. Aber Mia beschließt, Enrique nicht zu misstrauen. Als er sich in einer Sitzung auch noch als wahrer Teamretter präsentiert, glaubt Mia, dass Decker sich nur wichtig machen wollte. Doch dann wird sie Zeugin eines Streits zwischen Enrique und Decker.
