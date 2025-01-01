Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 233

SAT.1Staffel 3Folge 233
Folge 233: Episode 233

24 Min.Ab 12

Nach der Explosion in der alten Fabrik stellen Mia und Alexander fest, dass sie in der Falle sitzen. Der ganze Raum steht in Flammen, und die Tür ist versperrt ... Indes wartet David auf Annett in der Agentur. Da sie weder erscheint, noch über ihr Handy erreichbar ist, wird er immer nervöser. Dann taucht die Polizei auf und findet Annetts abgetrennte Fußfessel ...

SAT.1
